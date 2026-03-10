Pateaba autos en La Perla y terminó en la comisaría

Un hombre de 47 años que provocaba disturbios en el barrio La Perla y que daño varios vehículos estacionados fue aprehendido el martes a la tarde por personal policial y trasladado a la comisaría primera donde labraron las actuaciones correspondientes.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la esquina de Brandsen y Salta donde le hombre se encontraba provocando disturbios en la vía pública y golpeando vehículos estacionados.

El sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por las infracciones cometidas y se comunicó lo sucedido al Juzgado Correccional N°4.

Tiene 47 años.

Una vez identificado correctamente, el hombre que se encuentra en situación de calle recuperó la libertad bajo caución juratoria.