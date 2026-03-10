SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Relatos Salvajes

Pateaba autos en La Perla y terminó en la comisaría

Tiene 47 años. Está en situación de calle y lo aprehendieron en la esquina de Brandsen y Salta. Se le formó una contravención.

Traslado del imputado.

10 de Marzo de 2026 18:57

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 47 años que provocaba disturbios en el barrio La Perla y que daño varios vehículos estacionados fue aprehendido el martes a la tarde por personal policial y trasladado a la comisaría primera donde labraron las actuaciones correspondientes.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a la esquina de Brandsen y Salta donde le hombre se encontraba provocando disturbios en la vía pública y golpeando vehículos estacionados.

El sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia donde se labraron actuaciones por las infracciones cometidas y se comunicó lo sucedido al Juzgado Correccional N°4.

Tiene 47 años.

Una vez identificado correctamente, el hombre que se encuentra en situación de calle recuperó la libertad bajo caución juratoria.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar