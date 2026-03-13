SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Gatillo fácil

Un policía pensó que lo seguían para robarle y le disparó a dos amigos que volvían de jugar al fútbol: uno murió

El brutal caso de gatillo fácil ocurrió en Ituzaingó. La víctima tenía 20 años y era estudiante de Ingeniería Industrial.

A la izquierda, el policía Lucas Adrián Gómez, quien asesinó a Juan Cruz Leal.

13 de Marzo de 2026 17:04

Por Redacción 0223

PARA 0223

El policía perteneciente a la División Servicio Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez quedó detenido en Ituzaingó por asesinar a Juan Cruz Leal, un joven de 20 años que "pensó que iba a robarle".

Juan Cruz volvía a su casa después de jugar al fútbol junto a su amigo Daniel Enrique Kuhne, de la misma edad. Estaban por las calles Martín Rodríguez y Perdomo cuando el policía detuvo su moto, sacó un arma 9 milímetros y les disparó sin mediar palabra.

Leal falleció en el acto por un disparo en la ingle, mientras que Kuhne logró sobrevivir pese a una grave herida de bala en el pecho. El policía declaró que "pensaba que lo estaban persiguiendo para robarle".

Gómez quedó detenido e imputado por el delito de homicidio agravado. Tomó intervención en la causa la UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar