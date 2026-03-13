Remax, una de las redes inmobiliarias más reconocidas, enfrenta un duro golpe en Argentina tras la salida de su principal franquiciado, quien decidió independizarse y lanzar una marca propia. Esta franquicia era la que más operaciones realizaba en el país, por lo que su separación representa un cambio importante en el sector inmobiliario local.

Se trata de la oficina Remax Suma, una franquicia ubicada en Vicente López y que estaba encabezada por Diego Mastrangelo, abogado y martillero público. Fue el propio Mastrangelo quien lanzó en los últimos días la nueva inmobiliaria Red Suma, que buscará consolidarse como uno de los grandes jugadores de la zona.

La decisión de esta franquicia de apartarse de la red Remax refleja una transformación estratégica que podría repercutir en la competencia y en la oferta de servicios inmobiliarios en Argentina. Aunque no se han detallado los motivos específicos de esta ruptura, la noticia generó expectativas sobre cómo evolucionará el mercado en los próximos meses.

La nueva marca que lanzará el ex franquiciado buscará consolidar su presencia con una propuesta propia, lo que podría atraer tanto a clientes como a agentes inmobiliarios interesados en una alternativa distinta a las redes tradicionales.

Este movimiento destaca la dinámica de cambios que atraviesan las franquicias inmobiliarias en Argentina y la búsqueda constante de adaptarse a las necesidades y tendencias del mercado.

Remax Suma era considerada la sucursal más grande de la red en el país y una de las que tenía mayor actividad en Sudamérica. La firma venía liderando distintos indicadores de desempeño dentro del sistema de franquicias y llegó a concentrar cerca del 4% de los ingresos totales de la red en la Argentina.

"Elegimos evolucionar"

En redes sociales, la nueva marca ya se presentó en sociedad con un video institucional, en el que detalla: "Hoy elegimos evolucionar. Hoy nace RED SUMA. Lo que empezó como una idea, hoy es el equipo número uno de la red número uno. Pero los límites no son para nosotros".

"Nace una identidad que suma: suma talento, suma oportunidades, suma desafíos.No es un cambio de marca, es el comienzo de una etapa aún más grande impulsada por más de 250 personas que creen en grande. Somos RED SUMA. Conexión inmobiliaria", concluye el video que ya se difundió en redes.