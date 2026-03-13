Karate: atletas de Kimberley brillaron en el Open Femenino de Rosario y trajeron medallas a Mar del Plata

Karate del Club Kimberley de Mar del Plata, con gran actuación en el Open Femenino de Rosario.

Las atletas del Club Kimberley de Mar del Plata tuvieron una destacada actuación en el 9° Open Femenino de Karate, disputado en la ciudad de Rosario, donde lograron subir al podio y representar con éxito a la ciudad en una competencia nacional que reunió a competidoras de distintos puntos del país.

La gran protagonista de la delegación fue Marcela Páez (2° Dan), quien compitió en la categoría Master y obtuvo la medalla de oro en Kata, luego de una sólida presentación técnica que le permitió imponerse ante rivales de alto nivel.

También tuvo una destacada performance Catalina Di Giovanni, quien mostró un muy buen nivel competitivo durante el certamen, aportando otra participación relevante para el equipo del club.

La delegación del club estuvo acompañada y guiada por la sensei Vilma Giannini (8° Dan) y Daniel Meligeni (6° Dan), responsables de la preparación y el acompañamiento de las atletas durante la competencia.

El certamen correspondió al 9° Open Femenino de Karate, un torneo nacional que forma parte del ranking de la Federación Argentina de Karate y que se realizó el 7 de marzo en el Club Atlético Rosario Central – Subsed​e Cruce Alberdi, con organización de la Federación Santafesina de Karate y el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario.

La competencia reunió a numerosas deportistas de todo el país y se consolidó como uno de los eventos más importantes del calendario femenino de karate en Argentina.

Con este resultado, las representantes del Club Kimberley continúan sumando experiencia y logros en el circuito nacional, reafirmando el crecimiento del karate marplatense y el trabajo que se viene desarrollando desde la institución en la formación de atletas.