Balearon a un hombre en el pecho en el barrio San Cayetano

Un hombre de 58 años fue baleado el lunes a la madrugada en el barrio San Cayetano y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde permanece internado en grave estado.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el herido fue atacado en inmediaciones de la calle Moreno y Arturo Alió cerca de las cuatro y media de la madrugada luego de cruzarse con una persona que habría intentado asaltarlo.

Una ambulancia del Same llegó al lugar y lo trasladó de urgencia al Higa dónde fue atendido en el shock room.

Foto del archivo de 0223.

"Está herido en el hemitórax y permanece en el área del shock room", agregaron.

Personal policial realizó las primeras actuaciones en el marco de una causa calificada de manera provisoria como robo agravado en grado de tentativa.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas.