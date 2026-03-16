Quiso robar con un arma, se le cayó y rompió: era de utilería

Un hombre de 35 años fue aprehendido el lunes a la madrugada en el barrio Florencio Sánchez luego de intentar robar una bicicleta mediante amenazas con un arma de utilería.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Fortunato de la Plaza y Bestoso, donde personal del Comando de Patrullas que recorría la jurisdicción de la comisaría quinta acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un individuo reducido por vecinos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una pareja —un hombre de 21 años y una joven de 18— junto a otras personas habían retenido a un sujeto que momentos antes habría intentado robarles la bicicleta.

De acuerdo al testimonio de las víctimas, el individuo se acercó y exhibió un arma con la que exigía la entrega del rodado. "En ese momento, el joven logró arrebatarle el objeto y arrojarlo al suelo, comprobándose que se trataba de un arma de utilería, la cual se rompió en varios fragmentos tras la caída", informaron autoridades policiales.

Con la ayuda de vecinos que se acercaron al lugar, lograron reducir al sospechoso hasta la llegada del personal policial. El imputado presentaba lesiones en el rostro, presuntamente producto de golpes recibidos por parte de personas que intervinieron para evitar el robo.

El sospechoso fue trasladado inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde fue examinado por personal médico que certificó que se encontraba en buen estado de salud.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, dispuso la formación de causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería y el traslado del imputado a Tribunales.