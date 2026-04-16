No es una broma: tras las tormentas, un periodista encontró un pez nadando en plena calle

Un periodista del canal TN protagonizó un hallazgo insólito al encontrar un pez vivo nadando en plena calle del barrio de Palermo tras el fuerte temporal. El cronista Lucas Jerez advirtió la presencia del animal sobre el asfalto mojado mientras realizaba una cobertura en vivo sobre las inundaciones en la Ciudad. Ante la sorpresa de los televidentes, el comunicador decidió rescatar al ejemplar y correr hacia una alcantarilla cercana para devolverlo al sistema hídrico. La secuencia se volvió viral rápidamente en redes sociales como una de las postales más curiosas y rescatables del fenómeno meteorológico.

El episodio ocurrió en un contexto crítico donde las precipitaciones acumuladas en pocas horas igualaron el promedio histórico de todo el mes de abril para la región. Barrios como Palermo, Belgrano y Barracas sufrieron anegamientos severos que cubrieron veredas y dificultaron el tránsito tanto peatonal como vehicular. La zona de los Bosques de Palermo y las inmediaciones del Planetario fueron los puntos más afectados, permitiendo que la fauna de los lagos cercanos se desplazara. El desborde inusual de los espejos de agua recreativos facilitó que algunas especies terminaran varadas en medio del tránsito urbano.

Por qué se produjo ese curioso fenómeno

Expertos locales señalaron que el colapso del sistema pluvial ante semejante cantidad de agua genera corrientes que pueden arrastrar peces desde los lagos hacia las alcantarillas y calles. Aunque parece una escena de ficción, el registro fílmico permitió documentar la magnitud de las inundaciones que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires durante la noche del martes y casi todo el miércoles. La rápida reacción del periodista no solo salvó la vida del animal, sino que también sirvió para visibilizar el impacto ambiental del cambio climático.

La jornada cerró con trastornos en el transporte público y múltiples vehículos particulares dañados por el nivel que alcanzó el agua en las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta. Mientras el servicio meteorológico mantiene la vigilancia por nuevas precipitaciones durante parte del fin de semana, la historia del pez rescatado se mantiene como la nota de color en medio de la emergencia.