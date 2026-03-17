Asaltaron a una mujer en su casa y escaparon en un auto robado
Abandonaron el rodado tras una persecución. Un joven de 22 años fue aprehendido.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 que denunció el ingreso de delincuentes a una vivienda del barrio San José derivó en la persecución de un auto en el que se desplazaban los autores y culminó con la aprehensión de uno de ellos.
Fue personal del Comando de Patrulla el que llegó a una vivienda en la zona de San Lorenzo al 3200: al advertir el arribo, un Ford Fiesta se dio a la fuga.
De las averiguaciones practicadas se estableció que tres sujetos, con el rostro cubierto y guantes colocados, habían ingresado momentos antes al domicilio de la víctima, una mujer de 79 años, tras violentar una reja y un vidrio lateral, logrando sustraer dinero en efectivo.
"El vehículo utilizado por los autores registraba pedido de secuestro activo desde el 11 de marzo, solicitado por la misma dependencia interviniente", dijeron autoridades policiales.
Durante el procedimiento se procedió al secuestro del rodado, chapas patentes, herramientas, un teléfono celular y guantes, elementos que habrían sido utilizados en el ilícito.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado por efracción, en poblado y en banda, y encubrimiento y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.
Temas
Lo más
leído