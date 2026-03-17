Lo cruzaron en la calle y le pegaron un tiro en cada pierna

La víctima no quiso aportar datos que permitan esclarecer lo sucedido.

Un joven de 20 años fue baleado el martes a la madrugada en el barrio Villa Lourdes y trasladado a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde recibió las curaciones correspondientes.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el herido fue abordado en inmediaciones de las calles Bosch y Guanahani por un sujeto que le disparó dos veces a sus piernas.

"El disparo en la rodilla derecha registra orificio de entrada y salida mientras que el de la rodilla izquierda quedó alojado en el cuerpo", informaron fuentes oficiales.

Si bien en un primer momento le dijo al personal del Destacamento que lo habían atacado durante un intento de robo, minutos después no quiso aportar datos que permitan esclarecer lo sucedido y declinó instar acción penal alguna.

Al momento de identificarlo confirmaron que registra un proceso penal previo desde octubre de 2024 por robo en grado de tentativa.