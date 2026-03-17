Conmoción por el fallecimiento de un influencer tucumano en un trágico accidente

El fallecimiento de Rodrigo “Tincho” Nieva, un reconocido influencer de 23 años oriundo de Tucumán, conmocionó a la comunidad digital del norte argentino. El joven perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en el departamento Pellegrini, Santiago del Estero.

Aunque su residencia estaba en Tucumán, “Tincho” logró alcanzar una gran popularidad más allá de su provincia. Su carisma y sentido del humor lo convirtieron en un referente para el público santiagueño, especialmente por sus colaboraciones que generaban risas y cercanía con sus seguidores. Además, fue parte de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja, lo que generó aún más conmoción en el ambiente deportivo.

Sus seguidores destacaban que Rodrigo tenía “el don de hacer olvidar los problemas”, lo que explica la profunda tristeza que causó su partida. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de despedida y homenajes que reflejan el impacto que tuvo en quienes lo conocían y admiraban.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Ustin, influencer santiagueño y amigo cercano de “Tincho”. En sus perfiles oficiales compartió el primer video que grabaron juntos para honrar su amistad y expresó: “Vuela alto hermanito, nos dejás destrozado el corazón a muchos. Gracias por tu carisma tan especial y por la gran personita que fuiste. Hasta siempre amiguito querido de Tucumán, te vamos a extrañar mucho”.

Los usuarios en redes sociales recordaron con cariño sus momentos más icónicos, especialmente sus personajes y ocurrencias que alegraron a miles. Entre los comentarios se repetía la gratitud por las sonrisas compartidas: “Qué tristeza me dio. Cómo me reía con ese enano... era un sol”, escribió una seguidora, mientras otro evocó, “Me encantaba verlo cuando hacía del nieto de La Gringa, tenía una chispa única”.

El accidente que terminó con la vida de Rodrigo se produjo en territorio santiagueño, cuando estaba en el auge de su carrera digital. En ambas provincias, Tucumán y Santiago del Estero, las redes se transformaron en un memorial permanente, con fotos y videos que celebran la alegría y el legado de “Tincho”.