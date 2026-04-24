Hackearon la web de un hotel termal 5 estrellas: investigan estafas virtuales con falsas reservas

El Hotel Los Pinos de Las Termas de Río Hondo enfrenta una investigación judicial por una serie de estafas virtuales que afectaron a sus clientes. Según informaron, un sitio web falso suplantó la identidad digital del establecimiento y realizó reservas fraudulentas mediante cobros por transferencias bancarias.

La denuncia fue presentada el 30 de marzo ante el D-6 de la policía provincial por el representante legal del hotel, Sebastián Robles. El letrado explicó que detectaron la existencia de un "sitio web apócrifo que suplantó la identidad digital del hotel y fue utilizado para captar reservas fraudulentas, mediante el cobro de transferencias bancarias a los alias LosPinosResort y los.pinos.resort, y muchos más".

Una de las habitaciones del hotel.

Imágenes del Hotel Los Pinos de Las Termas de Río Hondo

El fiscal coordinador Gustavo Montenegro está a cargo de la causa y trabaja en la reconstrucción de la maniobra, que habría generado pérdidas significativas a los afectados. Se sospecha que los autores del fraude podrían estar radicados en otra provincia.

Ante esta situación, Robles anunció que solicitará medidas para proteger a futuros clientes y evitar nuevos engaños. Además, recomendó que las reservas se realicen exclusivamente por teléfono para garantizar la seguridad y evitar que "las personas que contratan habitaciones del hotel sean estafadas".

Este tipo de delitos, cada vez más frecuentes en entornos digitales, vuelve a poner en alerta tanto a los prestadores turísticos como a los visitantes. Las autoridades instan a la comunidad a verificar siempre la autenticidad de los sitios web y desconfiar de solicitudes de pagos anticipados a cuentas o alias no verificados, como medida clave para prevenir este tipo de estafas.

El comunicado del hotel

Ante la proliferación del sitio falso, Los Pinos Resort & Spa Termal emitió un comunicado oficial para alertar a sus clientes y aclarar cuáles son sus únicos canales de contacto autorizados.

El hotel advirtió que las cuentas bancarias del establecimiento no están a nombre de personas físicas ni son cuentas personales, uno de los indicios más claros para detectar una reserva fraudulenta.

El comunicado del establecimiento.

Para realizar reservas de forma segura, el hotel indicó que los únicos medios oficiales son sus sitios web, correos, redes y teléfonos. Entre sus contactos figuran dos números con código de Mar del Plata, lo que indica que el hotel opera con atención directa desde la ciudad.

"Cualquier otro medio no está autorizado por la empresa", remarcaron en el comunicado.