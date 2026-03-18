Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para exponer la delicada situación que atraviesa el sistema sanitario en relación a la cobertura de monotributistas.

El informe presentado en la reunión revela que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y puede alcanzar hasta $170.000 para adultos mayores. En contraste, el aporte mensual que realiza un monotributista es de apenas $22.000, una cifra que no alcanza a cubrir ni una consulta médica básica.

Además, el documento destaca que radiografías tienen un costo que oscila entre $80.000 y $150.000, mientras que un análisis clínico completo puede valer entre $200.000 y $300.000. Los gastos se agravan con cirugías que van desde $1.000.000 hasta $2.500.000, así como tratamientos de alta complejidad que demandan aún mayores recursos.

El dirigente gremial Héctor Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”.

La preocupación nace en medio de un debate sobre la sustentabilidad financiera del sistema de salud para quienes tributan bajo el régimen del monotributo. Carlos Pérez intentó calmar a los afiliados afirmando: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales”.

Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país cuentan con cobertura a través de OSECAC. Sin embargo, si no se aborda y resuelve esta problemática estructural, existe el riesgo de que estos trabajadores queden progresivamente fuera del sistema sanitario.