Un llamado al 911 que denunció un conflicto de instancias privadas en el barrio San Martín terminó con la aprehensión de un sujeto que incumplió una restricción de acercamiento y atacó a la ex con un palo con clavos y un cuchillo.

Fue personal de la comisaría quinta el que llegó a inmediaciones de las calles Nápoles y Mateotti donde advirtieron la presencia de un masculino en actitud hostil, portando un palo de madera con clavos en uno de sus extremos y un cuchillo tipo Tramontina.

Quedó aprehendido.

La víctima, una mujer mayor de edad, denunció que la ex pareja la habría agredido físicamente provocándole lesiones en uno de sus brazos tras amenazarla.

Al identificarlo confirmaron que poseía una medida de restricción de acercamiento vigente respecto del domicilio, por lo que fue aprehendido y trasladado a la dependencia.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de medida por los delitos de desobediencia, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravada y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.