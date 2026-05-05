Giro en la causa de la chica que murió tras caer de un balcón: encontraron videos que complican al novio

Rocío Alvarito es la joven de 26 años que murió en La Plata el pasado febrero, después de caer desde el balcón del departamento que compartía con su novio, Marcos Ariel García. El caso consternó a la ciudad y desde entonces se abrió una investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

En las últimas horas la causa dio un giro de 180 grados, después de que la Justicia lograra abrir el celular de la victima y encontrara videos grabados por ella misma minutos antes del hecho que terminó con su vida. El material compromete a su novio, ya que deja en evidencia el contexto de violencia de género en el que estaba inmersa Alvarito.

En la causa, García había declarado que Rocío se arrojó sola y que él había intentado evitarlo. Sin embargo, en las imágenes halladas en el teléfono, se puede ver a la víctima acusando a su pareja de haber ejercido violencia contra ella. “Ahí está el violento, ahí está el violento”, expresa la chica mientras lo filma caminando por el departamento.

“Mirá lo que hiciste”, le dice en otro momento, mientras se lo ve a García hablar por teléfono. “Ahí lo tenés mirá, al que te llama que rompí todo, mirá cómo me marcó toda”, continúa la víctima y cierra: "Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”.

Los investigadores manejan la hipótesis de que la joven atravesaba una situación de violencia previa y que habría intentado escapar por el balcón en medio de la desesperación. Estiman que ese fue el origen de su caída fatal, pero el caso todavía no está cerrado.