La amenazó con prenderle fuego la vivienda y reaccionó de manera hostil con la policía
Un hombre que intentó atentar contra la vida de su expareja fue aprehendido luego de mostrarse violento con los efectivos de la policía bonaerense.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre mayor de edad fue aprehendido este sábado en Villa Gesell luego de protagonizar un episodio de violencia que incluyó amenazas contra su expareja y una posterior agresión hacia personal policial, en la zona de avenida 29 entre Paseos 111 y 112.
La intervención se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Según informaron fuentes oficiales, el sujeto había amenazado a la mujer con prender fuego su vivienda y atentar contra su vida, generando un escenario de fuerte tensión.
Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a identificar al individuo, quien reaccionó de manera hostil. En ese contexto, empujó e intentó agredir al personal policial, aunque los uniformados lograron reducirlo sin que se registraran heridos.
Finalmente, el hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia correspondiente. La causa quedó en manos de la UFID N° 7, a cargo del fiscal Sergio García, quien avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.
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