Allanan cuatro casas y detienen a dos personas por narcomenudeo

Dos hombres de 44 y 48 años que eran investigados desde diciembre del año pasado por su presunta vinculación con la venta de cocaína al menudeo en la ciudad de Balcarce fueron detenidos tras la realización de cuatro allanamientos que se hicieron en esa localidad y en Los Pinos.

Fue personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce el que llevó delante de manera simultánea los operativos en cuatro domicilios de las dos localidades tras el aval de la Justicia de Garantías.

En los domicilios secuestraron una cantidad no precisada de clorhidrato de cocaína, parte de ella fraccionada en dosis destinadas a la venta al menudeo. “Durante los allanamientos también se incautaron celulares, dinero y otros elementos de interés para la causa”, informaron autoridades policiales.

La investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida a través del sistema online de denuncias ciudadanas, que alertaba sobre la presunta venta de drogas en un domicilio de la ciudad. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento realizadas por los investigadores, se logró determinar que la actividad era llevada adelante por un hombre que operaba desde su vivienda y un galpón, estableciéndose posteriormente la participación de otro sujeto domiciliado en el Paraje Los Pinos, quien proveía estupefacientes y también comercializaba la sustancia en esa localidad.

Para el avance de la investigación se utilizaron además imágenes aportadas por el Centro Operativo de Monitoreo de Balcarce, las cuales resultaron clave para el desarrollo de las tareas investigativas.

Los dos hombres quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de la causa a cargo del fiscal Rodolfo Moure.