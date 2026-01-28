Los aterradores detalles del caso del empresario acusado de abuso de menores: "Tenía una cámara oculta"

El empresario tenía una cámara oculta en el baño de sus hijos.

En las últimas horas se sumaron pruebas clave en la investigación del caso de presunto abuso de menores por parte de Marcelo Porcel, el empresario de Palermo acusado de abusar sexualmente a los compañeros de colegio de su hijo. Según TN, las pericias informáticas habrían arrojado imágenes que muestran cómo el acusado grababa a los chicos mientras se bañaban.

El expediente está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano. La causa comenzó con la denuncia de seis familias, que apuntaron contra Porcel por hechos ocurridos en la oficina del empresario y en su casa.

“Estamos satisfechos con la prueba, pero totalmente insatisfechos con la forma en que se investiga la causa y cómo resuelve el juez”, expresó en diálogo con TN el abogado Pablo Hawlena Gianotti. Además explicó que lograron que el Ministerio Público Fiscal ordenara medidas de prueba, pero que los peritajes informáticos se demoraron un año.

“Debían hacerse en noviembre de 2024, pero recién se concretaron en noviembre de 2025”, expresó el letrado y contó los resultados: “Se hallaron imágenes científicamente comprobadas de un hijo de la querella número 1, filmado y fotografiado completamente desnudo mientras se duchaba en el baño del dormitorio de los chicos de la familia del imputado".

"Sabemos que existen más imágenes, pero hemos estado solos. El Estado no nos acompañó y, cuando lo hizo, fue por nuestro reclamo permanente”, continuó el abogado y apunto contra el poder Judicial: “El juez de la causa, a quien conozco y respeto, no está haciendo lo que corresponde. El fiscal es subrogante, titular de una fiscalía penal en lo económico, y ahora interviene en una causa penal y correccional”.

El registro de la cámara oculta

En diálogo con Radio Rivadavia el abogado agregó que las imágenes de los chicos bañándose habían sido halladas en uno de los dispositivos de Porcel, como capturas de pantalla de una filmación. Se supo que eran de una cámara oculta, que estaba en el interior del baño del dormitorio de sus hijos.

“Los chicos que se quedaban a dormir después de las actividades deportivas, ingresaban a ese baño a ducharse al día siguiente antes de irse o ese mismo día. En esa circunstancia, ese lente oculto, los grababa”, cerró el abogado.