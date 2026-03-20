Una mamá pelea contra la obra social de su hijo con autismo: "No quieren cubrir su tratamiento"

El desesperado testimonio de una mamá que lucha contra la obra social de su hijo con diagnóstico de autismo.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el video de una madre desesperada por la situación que está atravesando su hijo con diagnóstico de autismo, a quien la obra social le niega la continuidad de sus terapias.

"Mi nombre es Micaela y soy la mamá de Feli", comienza a decir la mujer en el video y continúa: "Felipe es un niño de 8 años con un diagnóstico de autismo que en este momento se encuentra con derechos totalmente vulnerados, por una obra social que no quiere cubrir su tratamiento".

Fue entonces que la madre explicó más sobre el conflicto que mantiene su hijo con la aseguradora: "La obra social lleva desde diciembre sin pagar a los acompañantes y Felipe requiere del apoyo de su AT para poder asistir a la escuela".







Micaela explicó que si bien en el colegio al que asiste el niño no le prohiben la entrada, Felipe "necesita de un acompañamiento que lo sostenga". Puede entrar al estableciemiento y compartir con sus pares, pero para continuar en la "escuela normativa requiere del apoyo de su acompañante terapéutico".

La mamá especificó que la obra social que se niega a cumplir con el tratamiento del niño es Elevar, del Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata. "Seguimos en la lucha y en el reclamo: ya tengo un amparo, ya he mandado cartas documento y nadie me da una respuesta", expresó Micaela.

Y cerró su testimonio en la grabación con un importante mensaje: "Necesitamos que se haga visible. Estoy en una situación desesperante ya porque no quieren pagar".