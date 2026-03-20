Finalizan las obras: ya están operativos los nuevos semáforos de la avenida Jorge Newbery

A través del Emvial, la Municipalidad de General Pueyrredon pondrá en funcionamiento este sábado 21 de marzo a partir de las 10:00 los nuevos semáforos ubicados en la avenida Jorge Newbery.

La obra consistió en la instalación de tres dispositivos: dos de carácter vehicular y uno exclusivo para peatones. Los equipos vehiculares comenzaron a operar en dos tiempos, permitiendo tanto la circulación lineal como las maniobras de giro para retome, contando con toda la señalización reglamentaria para estas funciones.

Previamente a la puesta en marcha, el Departamento de Ingeniería de Tránsito llevó adelante las labores de infraestructura necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Estos trabajos incluyeron el tendido de cableado subterráneo y la instalación de los buzones técnicos correspondientes.

Así mismo, se procedió a la demarcación de las isletas existentes para optimizar su visibilidad y asegurar una clara diferenciación respecto de la calzada principal.

En lo que respecta a la seguridad vial integral, la obra se completó con tareas de señalización horizontal mediante la demarcación en caliente de sendas peatonales, líneas divisorias de carril, líneas de frenado y flechas indicadoras de giro. Además, se informó que en los próximos días se complementará la intervención con la instalación de la cartelería vial vertical definitiva en todo el sector.

Se solicitó a los vecinos de la avenida circular con extrema precaución y prestar especial atención a las nuevas señales luminosas. Resulta fundamental respetar las indicaciones de giro y los tiempos del semáforo peatonal para garantizar una convivencia vial segura en este punto neurálgico del sur de la ciudad.