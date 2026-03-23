Robó un kiosco y lo detuvieron: creen que cometió otros cinco hechos

Un ladrón que el domingo a la noche asaltó a mano armada un kiosco en la avenida Colón al 2600 fue aprehendido por personal de la DDI que recorría la zona: al identificarlo confirmaron que era el sujeto investigado por cinco robos similares a ese tipo de negocios.

Fue el propio damnificado quien llamó al 911 apenas sufrió el ilícito y aportó los datos que permitieron a los oficiales del Gabinete de Robo a Comercios interceptarlo en inmediaciones Falucho y Entre Ríos.

En su poder hallaron quince atados de cigarrillos, once chocolates, quince mil pesos y las prendas empleadas en el hecho.

Al identificarlo confirmaron que era la persona. Investigadas por otros cinco robos a kioscos entre el 7 de febrero y el 17 de marzo en la zona del centro y macrocentro.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Fernando Berlingeri la notificacion de causa por robo agravado y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.