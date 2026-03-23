Se metió en una casa para robar una garrafa y unas zapatillas

El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo al 7800,

Un hombre de 30 años que robó una garrafa y un par de zapatillas del interior de una casa en el barrio Malvinas Argentinas fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo al 7800, donde la víctima, un joven de 18 años, advirtió ruidos en el sector del patio y constató el faltante de una garrafa y un par de zapatillas.

Al salir en persecución, el damnificado observó al sospechoso con los elementos sustraídos, y alertó al personal de Prefectura Naval Argentina que se encontraba en la zona.

Minutos después fue interceptado en avenida Colón y Coronel Suárez, fue reducido y en si poder hallaron los elementos sustraídos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por hurto agravado por escalamiento.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.