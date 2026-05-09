Confirmaron la identidad de cuatro de los 11 desaparecidos hallados en La Perla

La agrupación H.I.J.O.S. Córdoba confirmó la identidad de cuatro de las 11 personas identificadas en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. A través del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), se logró restituir la identidad de Luis Carlos Mónaco, Ester Felipe, José Luis Goyochea y Nélida Moreno.

Los primeros nombres en confirmarse fueron los de Mónaco y Felipe. Desde la cuenta del Colectivo de Querellantes La Perla compartieron una imagen de la pareja con información sobre cada uno de ellos. Los dos fueron secuestrados el 11 de enero de 1978: Luis Carlos en el departamento que compartían, y Ester en la casa de sus padres.

Luis Carlos Mónaco nació el 9 de septiembre de 1947 en Córdoba, trabajó como periodista, fotógrafo y camarógrafo en Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, y fue delegado del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren).

Según informa la página del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, desde fines del año 1975 hasta abril de 1976 trabajó como jefe de prensa y difusión en la Legislatura de la provincia de Córdoba. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Conoció a Ester, con quien se casó, y juntos fueron padres de una hija llamada Paula.

Luis Carlos Mónaco se desempeñó como jefe de prensa de la Legislatura de Córdoba.

Ester Silvia del Rosario Felipe nació el 25 de marzo de 1950 en Las Varillas, provincia de Córdoba. Cursó la primaria en la Escuela Normal Víctor Mercante y el secundario en el Colegio "Bernardino Rivadavia" de Villa María, egresando en 1967 con el título de bachiller. Estudió la carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde se recibió.

Trabajó en la Maternidad de Córdoba y en el Hospital de Villa Nueva. En 1974, empezó a militar en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Luego se incorporó al Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Ester tenía 27 años cuando desapareció, mientras que Luis, 31.

Después de 48 años, sus restos fueron localizados en las excavaciones que iniciaron en 2025 en el marco de la investigación que impulsa el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, no sobre una fosa común, sino buscando restos humanos dispersos y desarticulados.

La hija del matrimonio, la periodista Paula Mónaco Felipe, compartió en sus redes la foto de sus papás con un mensaje: "Los buscamos tanto, los esperamos tanto. Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva -y maravillosa- forma de felicidad. Bienvenidos de regreso Ester y Luis, mamá y papá".

Desde el Colectivo de Querellantes informaron que ambos "estuvieron cautivos en el CCDTyE La Perla", información que "pudo saberse gracias a testimonios de Ana Illiovich y Liliana Callizo".

"La familia Felipe, tu hermano Fedor, su nieto Camilo, amigas y una familia extensa les buscó con mucho amor por décadas. Estuvieron desaparecidos por 48 años y 3 meses. Ahora les encontramos en la Loma del Torito, juntos. Sus restos óseos, Ester y Luis, se mantuvieron juntos pese a todo. La tierra los guardó y nosotros les encontramos", cerraron.

Horas después, H.I.J.O.S. Córdoba confirmó las identidades de José Luis Goyochea y Nélida Moreno, también hallados en la zona de Loma del Torito. Él nació en La Rioja, estudió Ciencias Económicas en la UNC y trabajó como empleado administrativo en el Colegio de Médicos y en el departamento de Estadísticas.

Nélida nació en el barrio San Vicente, en Córdoba, y se recibió de psicopedagoga en el Instituto Cabred. Trabajaba en la Policía de Córdoba cumpliendo funciones como administrativa. Ambos estaban casados y tenían tres hijos que, al momento de su secuestro, el 15 de agosto de 1977, tenían 5, 3 y 1 año.

El Equipo Argentino de Antropología Forense informó que el próximo martes a las 11 se realizará una conferencia de prensa convocada por el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba para informar los nombres de un nuevo grupo de personas desaparecidas, identificadas a partir del hallazgo de un gran número de restos óseos humanos dispersos y desarticulados durante la campaña arqueológica realizada en 2025 en la zona denominada "Loma del Torito", perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera.