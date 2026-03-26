SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Hallazgo

Encontraron un feto en un frasco e investigan su procedencia

Ocurrió en la ciudad cordobesa de Deán Funes.

Encontraron un feto en un frasco e investigan su procedencia.

26 de Marzo de 2026 16:56

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la localidad cordobesa de Deán Funes, después de que encontraran un feto dentro de un frasco. Fue un empleado municipal el que dio aviso a las autoridades sobre el objeto.

Mientras realizaba sus tareas laborales cotidianas, el trabajador se llevó la insólita sorpresa. Llamó automáticamente a Policía, quienes acudieron al lugar ubicado sobre la calle Zanichelli entre Mariano Moreno y Bolívar.

Según Noticias Argentinas, el trabajador relató que estaba revisando la basura acumulada en el sector cuando descubrió el recipiente. Instantes después habría notado que en el interior contenía un feto humano.

Las autoridades preservaron la escena del hallazgo mientras la fiscalía de turno avanza con una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar