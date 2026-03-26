Encontraron un feto en un frasco e investigan su procedencia.

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la localidad cordobesa de Deán Funes, después de que encontraran un feto dentro de un frasco. Fue un empleado municipal el que dio aviso a las autoridades sobre el objeto.

Mientras realizaba sus tareas laborales cotidianas, el trabajador se llevó la insólita sorpresa. Llamó automáticamente a Policía, quienes acudieron al lugar ubicado sobre la calle Zanichelli entre Mariano Moreno y Bolívar.

Según Noticias Argentinas, el trabajador relató que estaba revisando la basura acumulada en el sector cuando descubrió el recipiente. Instantes después habría notado que en el interior contenía un feto humano.

Las autoridades preservaron la escena del hallazgo mientras la fiscalía de turno avanza con una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.