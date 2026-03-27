Borracho agredió a la pareja que estaba con su hijo y provocó daños en la casa

Un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto de pareja en una vivienda de Parque Camet terminó con la aprehensión de un hombre de 40 años que había provocado daños en el interior del inmueble y agredido a la pareja en presencia de un menor de edad.

Personal del Comando de Patrullas arribó al lugar donde hablaron con un familiar del agresor, quien manifestó que el mismo se encontraba dentro del domicilio junto a su pareja y su hijo, en una situación de extrema violencia.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimoquinta.

“Con autorización de la propietaria, el personal ingresó a la vivienda, constatando un cuadro de desorden generalizado, con daños en el mobiliario, y a una mujer en estado de shock sosteniendo a un menor”, informaron autoridades policiales.

La víctima fue resguardada de inmediato y el agresor adoptó una actitud hostil hacia el personal policial hasta que fue reducido y aprehendido. Según lo manifestado por la víctima, una joven de 27 años, el sujeto se habría tornado violento tras ingerir bebidas alcohólicas, provocando destrozos en la vivienda y agrediéndola físicamente, ocasionándole lesiones visibles.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión del imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género y el traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.