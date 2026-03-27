Golpiza en la escuela: "No puede haber este nivel de violencia en un aula por un banco"

La familia de Nahuel, el adolescente de 14 años que fue salvajemente agredido por un compañero dentro del salón, apuntó contra las autoridades de la Escuela Secundaria N°38 de Mar del Plata y pidió que tomen medidas para resguardar la integridad física de su hijo, quien ya sufría acoso por parte del agresor.

Tal como reveló 0223 este viernes, la agresión tuvo lugar esta mañana alrededor de las 7.40, cuando no habían pasado ni quince minutos del inicio de la jornada, en un curso de tercer año del establecimiento educativo que funciona en 11 de Septiembre al 4300.

Según consta en la denuncia, el agresor llegó tarde y le pidió el asiento a Nahuel. Como le dijo que no, porque había llegado antes que él, sin mediar palabra lo tomó del cuello y comenzó a molerlo a golpes.

La mamá contó que su hijo ingresó a la escuela a las 7.30 y 7.42 de la mañana recibió un llamado en su teléfono celular para anoticiarla de lo sucedido. "Cuando nos acercamos a la escuela nos dijeron que sólo habían sido unos golpes de puño. Minimizaron la situación. Los directivos querían que se borre el video. No tuvimos ningún tipo de respuesta de la escuela", aseguró Gisela, en declaraciones a este medio.

La mujer confió que su hijo ya sufría bullying escolar por parte del mismo compañero. "El nene ya había tenido algunos hechos de violencia, pero no había llegado a esta intensidad. Le bajaba los pantalones delante de sus compañeros. Una vez se fue a sentar en una silla, le sacó la silla y Nahuel se golpeó la espalda", reveló.

"Tiene un nivel de violencia muy alto. No puede haber este nivel de violencia en un aula por un banco. Directamente fue aplicar violencia", enfatizó la mamá.

Nahuel terminó internado en la Clínica del Niño.

Tras la agresión, el adolescente de 14 años fue trasladado por sus padres hasta la Clínica del Niño y la Familia, donde recibió las primeras curaciones y quedó internado a la espera de su evolución.

La tomografía que le practicaron a Nahuel arrojó que sufrió diversas fracturas en huesos "de la nariz y de la apófisis frontal derecha del maxilar superior, observándose además disminución del área de la válvula nasal anterior interna derecha y a aumento de la densidad y espesor de TCS de las regiones maxilares en relación a edema-hematoma".

El hecho fue denunciado por sus progenitores en la comisaría cuarta y se solicitó la intervención de Minoridad.