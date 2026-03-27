Durante esta fecha FIFA, los equipos que compartirán grupo con Argentina en el Mundial 2026 tuvieron acción en partidos amistosos que dejaron resultados destacados. Austria y Argelia se impusieron con contundencia, mientras Jordania consiguió un empate luego de ir ganando.

Austria fue el primer equipo en salir a la cancha y se impuso con un marcador de 5-1 sobre Ghana en Viena. Los goles austríacos fueron anotados por su capitán Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund, junto a Michael Gregoritsch (Augsburgo), Stefan Posch (Mainz 05), Carney Chukwuemeka (Dortmund) y Nicolas Seiwald (Leipzig). El conjunto europeo se prepara para enfrentar a Corea del Sur el próximo martes 31 de marzo a las 15:45 hora argentina, también en Viena.

Por su parte, Jordania disputó su encuentro en Antalya, Turquía, donde comenzó ganando 2-0 frente a Costa Rica con goles de Baha Faisal e Ibrahim Sabra. Sin embargo, el equipo centroamericano logró empatar 2-2 con tantos de Josimar Alcócer y Warren Madrigal. Los jordanos volverán a jugar el martes 31 de marzo a las 09:00 contra Nigeria, nuevamente en Turquía.

Finalmente, Argelia dio una muestra de poderío al golear 7-0 a Guatemala en Génova, Italia. Siete jugadores diferentes anotaron para los argelinos: Amine Gouiri, Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Fares Ghedjemis y Nadhir Benbouali. Su próximo compromiso será contra Uruguay el martes 31 de marzo a las 15:30 en Turín, Italia.

En cuanto a la Selección Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 hora argentina en Kansas City. Luego jugará contra Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 también en Arlington.