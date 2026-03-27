Cómo les fue a los rivales de Argentina en el Mundial en la fecha FIFA
Austria, Jordania y Argelia aprovecharon la jornada de selecciones para jugar encuentros amistosos de preparación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Durante esta fecha FIFA, los equipos que compartirán grupo con Argentina en el Mundial 2026 tuvieron acción en partidos amistosos que dejaron resultados destacados. Austria y Argelia se impusieron con contundencia, mientras Jordania consiguió un empate luego de ir ganando.
Austria fue el primer equipo en salir a la cancha y se impuso con un marcador de 5-1 sobre Ghana en Viena. Los goles austríacos fueron anotados por su capitán Marcel Sabitzer, jugador del Borussia Dortmund, junto a Michael Gregoritsch (Augsburgo), Stefan Posch (Mainz 05), Carney Chukwuemeka (Dortmund) y Nicolas Seiwald (Leipzig). El conjunto europeo se prepara para enfrentar a Corea del Sur el próximo martes 31 de marzo a las 15:45 hora argentina, también en Viena.
Por su parte, Jordania disputó su encuentro en Antalya, Turquía, donde comenzó ganando 2-0 frente a Costa Rica con goles de Baha Faisal e Ibrahim Sabra. Sin embargo, el equipo centroamericano logró empatar 2-2 con tantos de Josimar Alcócer y Warren Madrigal. Los jordanos volverán a jugar el martes 31 de marzo a las 09:00 contra Nigeria, nuevamente en Turquía.
Finalmente, Argelia dio una muestra de poderío al golear 7-0 a Guatemala en Génova, Italia. Siete jugadores diferentes anotaron para los argelinos: Amine Gouiri, Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Fares Ghedjemis y Nadhir Benbouali. Su próximo compromiso será contra Uruguay el martes 31 de marzo a las 15:30 en Turín, Italia.
En cuanto a la Selección Argentina, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 hora argentina en Kansas City. Luego jugará contra Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00 también en Arlington.
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