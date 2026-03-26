Una tregua gris antes del temporal: así estará el clima el viernes en Mar del Plata

Cómo estará el clima el viernes 27 de marzo en Mar del Plata.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes en Mar del Plata el cielo se mantendrá mayormente nublado aunque en condiciones estables durante toda la jornada, lo que será una tregua climática antes de un cambio significativo. A partir del sábado se esperan tormentas y lluvias que podrían prolongarse por varios días.

El viernes el cielo permanecerá cubierto durante la madrugada y la mañana y hacia la tarde tendrá momentos con nubosidad variable que permitirán disfrutar de la máxima de 24°C. Las probabilidades de precipitaciones son escasas, por lo cual la planificación de actividades al aire libre serán ideales, aunque sin presencia del sol.

Las temperaturas se mantendrán moderadas, en un marco de clima templado y sin grandes sobresaltos. La mínima rondará los 14°C y podría alcanzarse durante el mediodía. El escenario de calma comenzaría a cambiar hacia la noche dando paso a un sábado con condiciones climáticas más adversas.

En efecto, se espera que a partir del sábado la región quede bajo alerta por tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas. No se descartan lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Ante este panorama, se recomienda a las y los marplatenses mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles tormentas.