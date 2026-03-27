Atacó con un cuchillo a una pareja y lesionó en la cola a la mujer

Una mujer de 33 años que el jueves a la tarde atacó a una pareja en la costa y le provocó lesiones en la costa a una mujer fue aprehendida por personal policial y trasladada a Tribunales para prestar declaración.

El procedimiento se originó cuando guardavidas de playa Bristol trasladaron a la sub comisaría Casino a la mujer acusada de cometer el ataque contra una pareja en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos al 2300.

Sub comisaria Casino.

Sin mediar palabra la agresora atacó con un cuchillo a un hombre de 43 años y una mujer de 33. “Le ocasionó una lesión leve en la zona del glúteo a la mujer y la otra víctima resultó ilesa”, informaron autoridades policiales.

El arma blanca utilizada —un cuchillo artesanal con mango de cuerno— fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa por amenazas agravadas y lesiones y el traslado a Tribunales.