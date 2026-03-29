Dolor por la muerte de la mona Lisa y el tigre Diego, dos íconos del Parque de la Biodiversidad

El Parque de la Biodiversidad de Córdoba lamentó la reciente pérdida de dos de sus animales más representativos, La Mona Lisa y El Tigre Diego, quienes habían sido trasladados desde el antiguo zoológico para formar parte de la colección del espacio.

Se trata de Lisa, una mona araña, y Diego, un tigre de bengala, que habían sido parte del antiguo zoológico de la ciudad de Córdoba, según informó este sábado el municipio. Su fallecimiento ha despertado nuevamente el debate sobre las condiciones de vida y el bienestar de los animales en cautiverio.

En el caso de Lisa, tenía 17 años y cursaba una enfermedad oncológica avanzada. Había llegado desde Santa Fe en 2009 y, tras la transformación del espacio, pasó a vivir en un recinto más amplio junto a su compañero, lo que había mejorado notablemente sus condiciones.

Las autoridades encargadas del parque han informado que están realizando los estudios necesarios para esclarecer las causas exactas de las muertes. Paralelamente, se están implementando mejoras en las instalaciones y en los protocolos de cuidado para asegurar una mejor calidad de vida a los animales que habitan en el lugar.

Este triste acontecimiento también ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que exige un compromiso más firme con la protección de la biodiversidad y la aplicación de políticas claras y efectivas para el cuidado de los animales en espacios públicos.

La Mona Lisa y El Tigre Diego quedarán en la memoria colectiva como símbolos de la urgente necesidad de modificar la gestión ambiental y mejorar las condiciones de los animales en cautiverio.