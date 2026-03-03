El Ministerio del Interior informó una actualización en el cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que comenzará a regir el 6 de marzo de 2026. Esta medida busca mantener la eficiencia en la prestación de los servicios relacionados con la emisión de documentos, certificados y otros trámites.

Según la Resolución 19/2026, se derogan los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 y N° 231, con el objetivo de actualizar las tasas que el Renaper cobra por sus servicios, conforme a lo establecido en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones. La actualización responde al creciente uso de herramientas digitales y la demanda de validación de identidad.

Para los ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo gratuito hasta los seis meses. Sin embargo, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años tendrán un costo de $10.000. También se aplicará este valor para nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción. Las modalidades urgentes implicarán recargos adicionales.

En el caso de extranjeros, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000, independientemente de si son ciudadanos del Mercosur o de otros Estados, y sin importar si son menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. Las rectificaciones y cambios de domicilio también tendrán ese costo.

El nuevo esquema incluye aranceles para servicios de validación digital de identidad. La verificación de vigencia del DNI, validación de datos y avisos de fallecimiento mediante tecnología API REST contará con un sistema escalonado. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tendrán un costo de $70 cada una, mientras que para dependencias de la Administración Pública Nacional los valores oscilarán entre $2 y $7 por transacción, según el servicio y volumen.

Otros trámites incluyen montos de $8.000 y $9.000 para copias autenticadas y suministros de información especializada. El nuevo DNI por errores formales detectados después de 90 días de la entrega tendrá un costo de $10.000, aunque la rectificación de datos sin emisión de nuevo ejemplar seguirá siendo gratuita.

Los peritajes sobre DNI tendrán precios de $15.000 para informes forenses y $8.000 para informes simples. La emisión de credenciales diplomáticas, consulares y de organismos internacionales costará $31.000, mientras que la autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario tendrá un arancel de $30.000.

En cuanto al pasaporte ordinario, su costo actual con entrega regular es de $100.000. Para quienes soliciten trámites exprés, el arancel adicional será de $100.000, sumando un total de $200.000. La resolución inmediata implica un recargo de $230.000, por lo que el costo total ascenderá a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento para personas refugiadas tendrán un valor unificado de $100.000 cada uno. Esta actualización tarifaria está vigente para todos los casos mencionados y responde a normativas migratorias nacionales.

La reposición de pasaportes o documentos de viaje por errores formales no tendrá costo si la solicitud se realiza dentro de los 90 días corridos desde la entrega del documento original. Esta excepción solo aplica para fallos formales y no para otros motivos de reemplazo.

Por último, se aclaró que ni el DNI ni el pasaporte actuales perderán su vigencia original con esta actualización tarifaria, por lo que los ciudadanos pueden permanecer tranquilos respecto a la validez de sus documentos.