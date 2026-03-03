Así es el penthouse de la Torre Kent que entrega Yacoub Real Estate & Developers en los próximos días

A pocos días de una nueva entrega en La Plata, Yacoub Real Estate & Developers se prepara para concretar uno de los hitos más esperados de su calendario 2026: la finalización y entrega de la Torre Kent en la intersección de la avenida 60 con calle 17. En ese contexto, el penthouse aparece como la pieza central del edificio, no solo por su ubicación en la cima sino por el tipo de vida que propone: una experiencia de “casa en altura”, con amplitud, privacidad y vistas abiertas, pensada para un público que busca metros reales, estética contemporánea y una inversión con carácter premium.

En el mercado local, el penthouse suele ser la unidad que mejor sintetiza el espíritu de un desarrollo. En Kent, esa idea se refuerza por una combinación que hoy marca tendencia en proyectos Yacoub Signature: grandes superficies sociales que priorizan la vida diaria y la reunión, una relación directa con el exterior y una distribución que evita el encierro típico del departamento tradicional. La sensación, desde el ingreso, apunta a un criterio claro: que la unidad se sienta más como un hogar elevado.

Vistas panorámicas y privacidad total: al estar en la cota más alta, el penthouse se aísla del ruido urbano y gana horizonte.

La luz natural es parte del diseño. Los grandes paños vidriados, la apertura visual hacia la ciudad y la continuidad entre interior y exterior generan esa percepción de amplitud que el comprador premium ya no negocia.

La cualidad estética del penthouse acompaña una tendencia que se volvió dominante en el lujo contemporáneo: la elegancia. Predominan las líneas puras, los tonos neutros, las terminaciones limpias y una identidad visual que busca perdurar. Pisos de porcelanato, artefactos de alta calidad. La cocina, pensada como un núcleo social, con artefactos y griferías premium, mesada de silestone gris, revestimiento de porcelanato gris, con una lógica de circulación cómoda y recursos de diseño que suman presencia sin recargar. Los baños, por su parte, tienden a una impronta de hotelería, con griferías de alta prestación, vanitorys de diseño y una iluminación que refuerza la idea de confort.

Plantas amplias y luminosas: ventanales de piso a techo y una concepción abierta que potencia el metraje.

Pero el valor de una unidad emblema no depende solo de puertas adentro. El penthouse crece —y se justifica— por el edificio que lo sostiene. La Torre Kent se presenta como un desarrollo de perfil urbano, con una imagen marcada en su entorno y una propuesta que pone el foco en la calidad de terminaciones, los espacios comunes, el orden de circulaciones y la seguridad en accesos. En términos de mercado, esas variables son decisivas en el momento de la entrega: el comprador no evalúa sólo la unidad, también valida el edificio como un conjunto, su mantenimiento futuro y su capacidad de sostener valor en el tiempo.

La ubicación, sobre Avenida 60, funciona además como un argumento que se repite en las decisiones de compra más firmes: conectividad, cercanía a servicios, rapidez de acceso a puntos clave y un equilibrio entre vida urbana y comodidad cotidiana. Cuando un desarrollo logra anclar su valor en una avenida de fuerte circulación y demanda sostenida, el producto tiende a consolidarse mejor frente a los cambios del ciclo inmobiliario.

En los días previos a una entrega, el mercado se vuelve particularmente sensible a los detalles. Se miran terminaciones, carpinterías, aislamiento, ascensores, palieres y el comportamiento general del edificio. También se valora el respaldo post-entrega y el esquema de garantías, porque el comprador premium prioriza previsibilidad y respuesta. En ese punto, la entrega de Kent no sólo marca el cierre de obra: funciona como una confirmación, con el edificio ya en condición real, de aquello que el proyecto prometía en planos y renders.

El penthouse, por su parte, se ubica en un segmento donde la escasez define el precio y la deseabilidad define la velocidad. No hay muchos productos equivalentes y, cuando aparecen, se eligen por la suma de factores: vistas, expansión, privacidad, diseño, ubicación y calidad de edificio. Por eso, en cada torre, la unidad superior suele actuar como un termómetro del desarrollo completo: si el penthouse es sólido, el resto del proyecto se valida.

Con la entrega prevista para los próximos días, la Torre Kent entra en la etapa más buscada por el comprador: cuando el inmueble deja de ser un proyecto y se convierte en realidad. Y en lo más alto, el penthouse condensa una idea simple que hoy define la demanda de alta gama: vivir con comodidad de casa, pero con el valor agregado de la altura, la luz y la ciudad como escenario permanente.