Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro: "Me duele profundamente"

En las últimas horas, Griselda Siciliani habló sobre los rumores de infidelidad por parte de Luciano Castro en el programa de El Trece, La Mañana con Moria. La actriz confirmó que esa situación existió: "Me duele profundamente".

Desde un móvil en Mar del Plata, Siciliani contó los detalles sobre cómo se enteró de la infidelidad de su pareja. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo que le gustaba Envidiosa y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, contó.

Ante el desconcierto del panel que la escuchaba, la actriz habló sobre la dinámica de su pareja: "Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico".

Sin embargo, la actriz admitió: "A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”.

El audio de Luciano Castro imitando el acento español

Uno de los momentos que mayor trascendencia mediática tuvo fue la filtración del audio que Castro le mandó a la española Sarah Bowell imitando su acento. Al respecto, Siciliani comentó: “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos. Es genial el audio”. Entre risas, la actriz agregó: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Pero ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

Para cerrar el tema, Siciliani habló de la incomodidad que le genera la exposición mediática. “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni de hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”.