Entró a robar y lo vieron los vecinos: terminó internado con fracturas
Sucedió el sábado a la madrugada en el barrio Nuevo Golf. Un cómplice se dio a la fuga.
28 de Marzo de 2026 11:53
Por Redacción 0223
PARA 0223
Uno de los dos ladrones que el sábado a la madrugada entró a robar a un galpón fue aprehendido por personal policial luego de que varios vecinos lo redujeran a golpes. El sujeto sufrió un par de fracturas y quedó alojado con custodia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fue personal del Comando de Patrullas que recorría la zona de Nuevo Golf el que llegó tras un llamado al 911 al cruce de la calle 65 y Cerrito donde constataron la presencia de un sujeto reducido en el interior de un terreno.
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Se conoció que contaba con tenía fractura de tabique y de muñeca izquierda.
Según lo manifestado por el damnificado, el individuo habría ingresado a un cobertizo tras dañar una ventana para sustraer bidones de productos de limpieza de su propiedad. Si bien el cómplice logró escapar, pudieron reducir a uno de ellos usando una pala y con la colaboración de vecinos.
“En el lugar se constató la existencia de varios elementos preparados para su sustracción, como así también el faltante de algunos bidones que habrían sido llevados por el restante involucrado”, informaron autoridades policiales.
Las actuaciones correspondientes se realizaron en la comisaría quinta.
El aprehendido, mayor de edad, presentaba diversas lesiones, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME y su posterior traslado al Higa al constatar que tenía fractura de tabique y de muñeca izquierda.
Una vez realizadas las actuaciones correspondientes en la comisaría quinta, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por de robo, el secuestro del elemento utilizado en la aprehensión y la realización de las diligencias de rigor.
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