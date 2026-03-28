Entró a robar y lo vieron los vecinos: terminó internado con fracturas

Uno de los delincuentes fue agarrado por vecinos y tuvo que ser trasladado al HIGA.

Uno de los dos ladrones que el sábado a la madrugada entró a robar a un galpón fue aprehendido por personal policial luego de que varios vecinos lo redujeran a golpes. El sujeto sufrió un par de fracturas y quedó alojado con custodia en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).



Fue personal del Comando de Patrullas que recorría la zona de Nuevo Golf el que llegó tras un llamado al 911 al cruce de la calle 65 y Cerrito donde constataron la presencia de un sujeto reducido en el interior de un terreno.

Se conoció que contaba con tenía fractura de tabique y de muñeca izquierda.

ingresado a un cobertizo

dañar una ventana para sustraer bidones

cómplice logró escapar

ellos usando una pala y con la colaboración de vecinos.

Las actuaciones correspondientes se realizaron en la comisaría quinta.

diversas lesiones, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME

en la comisaría quinta

Flagrancia Mariana Baqueiro

Según lo manifestado por el damnificado, el individuo habríatrasde productos de limpieza de su propiedad. Si bien el, pudieron reducir a uno de“En el lugar se constató la existencia de varios elementos preparados para su sustracción, como así también el faltante de algunos bidones que habrían sido llevados por el restante involucrado”, informaron autoridades policiales.El aprehendido, mayor de edad, presentabay su posterior traslado al Higa al constatar que tenía fractura de tabique y de muñeca izquierda.Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, la fiscal dedispuso la formación de causa por de robo, el secuestro del elemento utilizado en la aprehensión y la realización de las diligencias de rigor.