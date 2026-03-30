Ofrecen vivir un mes en los Alpes italianos con gastos pagos y sueldo: qué hay que hacer

Para aquellas personas que disfrutan del entorno de montaña y de conocer destinos exóticos, como los Alpes italianos, un centro de investigación europeo lanzó una convocatoria ideal: buscan voluntarios dispuestos a mudarse durante un mes a la famosa cadena montañosa en el norte de Italia.

La propuesta incluye alojamiento cubierto, seguimiento médico constante y una compensación económica. No obstante, no se trata de unas vacaciones, sino que los participantes deberán sostener su rutina habitual mientras son monitoreados.

El estudio estará a cargo del centro Eurac Research y se desarrollará en el refugio Nino Corsi, dentro del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur.

Los participantes vivirán entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, ya que este rango de altura aún presenta interrogantes en la investigación científica. En este sentido, el objetivo es analizar cómo influye la altura media en la salud, un campo menos explorado que el de las altitudes extremas.

Una serie de estudios preliminares indicó que residir en estas condiciones puede generar mejoras en el metabolismo y en la presión arterial. No obstante, aún faltan trabajos que aporten datos más sólidos al respecto.

Qué buscan y cómo participar

La convocatoria está dirigida a doce personas de entre 18 y 40 años que vivan al nivel del mar —por lo que los marplatenses son candidatos óptimos—. Además, para garantizar los resultados, se excluye a fumadores, atletas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas.

Hasta el momento, ya se registraron 160 postulaciones.

Como se mencionó, no se tratará de una experiencia libre de responsabilidades, ya que los participantes deberán continuar con su vida cotidiana. De esta manera, tendrán que estudiar o trabajar de manera remota desde el refugio.

El equipo médico seguirá de cerca variables como:

calidad del sueño

alimentación

actividad física

Así, se busca medir el impacto real del entorno sin modificar los hábitos habituales. En otras palabras, una vida normal en un contexto ambiental distinto.

Estos factores pueden tener efectos positivos y negativos. Por un lado, se asocian con una menor incidencia de problemas cardiovasculares. Por otro, pueden representar un riesgo para personas con enfermedades respiratorias. El estudio apunta justamente a precisar ese equilibrio.

En cuanto a la compensación, los seleccionados recibirán 400 euros por el mes de participación, además de alojamiento completo en el refugio alpino en Italia.