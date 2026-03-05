Se descompensó después de atragantarse con la comida y murió

Un trágico episodio tomó trascendencia en las últimas horas en la ciudad de Cosquín, después de que se confirmara el fallecimiento de un hombre atragantado con la comida del almuerzo.

Según se informó, el hombre de 67 años estaba comiendo en su casa en el valle de Punilla, ubicada en Pedro Goyena al 2500, cuando se dieron los hechos. Fueron los vecinos los que dieron aviso a las autoridades.

Cuando los efectivos de la policía llegaron al lugar, el hombre estaba ahogándose por la comida. Comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios para intentar estabilizarlo, pero ante la gravedad de la situación debieron trasladarlo a la Clínica Sarmiento.

Al arribar al centro de salud los médicos constataron que el hombre ya no tenía signos vitales. Aunque todo indica que la muerte se dio por asfixia, la Justicia espera los informes de autopsia para esclarecer el caso.