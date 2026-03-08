Domingo fresco y mayormente nublado: ¿a cuánto llegará la temperatura en Mar del Plata?

Según el Servicio Meteorológico, las nubes serán las protagonistas de la jornada.

El domingo 8 de marzo se presenta con condiciones estables en Mar del Plata, donde el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima en "La Feliz" será de 9 °C y la máxima alcanzará los 21 °C, con registros cercanos a los 17 °C hacia la noche.

Se esperan vientos del noreste (NE) durante toda la jornada y las velocidades oscilarán entre 23 y 31 km/h por la mañana, aumentando a 32 a 41 km/h por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Respecto a las precipitaciones, el pronóstico indica 0 % de probabilidad de lluvias durante todo el día, por lo que no se esperan tormentas ni chaparrones.

En síntesis, será un día fresco, con nubosidad predominante, viento moderado del noreste y sin precipitaciones en la ciudad.