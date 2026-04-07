Mogotes, otra vez en el foco de la política: el oficialismo avanza con un nuevo pedido a Provincia

El Concejo busca avanzar con la municipalización del complejo Punta Mogotes, en medio de un conflicto con la Provincia.

El Concejo Deliberante dictaminó en mayoría a favor de un proyecto del oficialismo para solicitar al gobernador Axel Kicillof la municipalización del complejo turístico de Punta Mogotes, junto con un planteo para que desde la Provincia se abstengan de apelar a maniobras que dilaten el avance de la causa judicial en la que el Municipio busca recuperar la administración del espacio.

La propuesta, presentada en febrero por el presidente del bloque radical, Ariel Martínez Bordaisco, obtuvo el respaldo del Pro y La Libertad Avanza, mientras que la oposición votó en contra. Como alternativa, Acción Marplatense firmó un dictamen de minoría para exhortar al Ejecutivo municipal a abrir un diálogo institucional con la Provincia para resolver el conflicto.

El planteo mayoritario solicita al gobierno provincial que adopte las medidas necesarias para avanzar de manera efectiva en el traspaso al ámbito municipal de Punta Mogotes. Además, exhorta a la administración bonaerense a cesar con conductas dilatorias, omisivas o meramente declarativas que posterguen la definición de la situación jurídica e institucional del complejo.

Esta referencia apunta al proceso judicial iniciado por el Municipio para saldar con fondos propios la deuda que vincula administrativamente a Punta Mogotes con la Provincia. En ese esquema, el acreedor es la Provincia, mientras que el deudor no es el Municipio, sino la Administración de Punta Mogotes, un organismo interjurisdiccional donde la Provincia tiene mayoría y el Municipio participación minoritaria.

La Comisión de Legislación dictaminó en mayoría a favor del proyecto impulsado por el oficialismo.

La demanda fue presentada por el entonces intendente Guillermo Montenegro en octubre de 2024 y, pese al tiempo transcurrido, aún no comenzó a analizarse en su cuestión de fondo. La causa se encuentra en una disputa por la competencia, ya que la Provincia pretende que el expediente se tramite en La Plata y bajo el fuero civil y comercial. Tanto en primera instancia como en la Cámara e incluso en la Suprema Corte bonaerense se resolvió que intervengan los tribunales contencioso administrativos de Mar del Plata, aunque aún está pendiente la respuesta a un recurso extraordinario federal impulsado por la Provincia para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.

“Lejos de avanzarse hacia una definición de fondo, la estrategia provincial continuó mediante la interposición de recursos extraordinarios de alcance federal, prolongando la incertidumbre y postergando cualquier solución sustantiva”, señalaron desde el radicalismo. Por su parte, Horacio Taccone, de Acción Marplatense, respondió que fue Montenegro quien decidió judicializar el conflicto en lugar de priorizar el diálogo.

En ese marco, el bloque alineado con Kicillof dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) propuso una resolución para exhortar al intendente a establecer canales formales de diálogo institucional sobre la gestión, planificación y proyección futura de Mogotes. Esa iniciativa quedó en minoría, ya que fue rechazada incluso por bloques como Unión por la Patria y el Frente Renovador.