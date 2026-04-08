Rendición de Cuentas: los funcionarios no se presentarán ante los concejales para dar explicaciones sobre el déficit

Marcelo Cardoso encabezó la reunión de la Comisión de Hacienda en la que comenzó el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

Los funcionarios del gobierno que encabeza Agustín Neme no se presentarán ante los concejales de la Comisión de Hacienda para dar explicaciones por el déficit de $16.268 millones con el que cerró 2025 la Administración Central y los entes descentralizados. En cambio, se volverá a aplicar la metodología utilizada en el tratamiento del Presupuesto 2026, con respuestas exclusivamente por escrito.

El anuncio lo realizó el presidente de la comisión, Marcelo Cardoso, en la reunión de este miércoles en la que se tomó vista formal de los expedientes ingresados la semana pasada por el Ejecutivo, que volvieron a evidenciar un fuerte déficit financiero y corriente, del que solo se salvó Osse. “El tratamiento será sin la presencia de funcionarios del Ejecutivo ni de los entes descentralizados”, informó Cardoso, lo que generó cuestionamientos de la oposición.

Mauro Martinelli, secretario de Hacienda, no participará de las exposiciones: el Ejecutivo responderá por escrito.

La titular del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, dijo que “estamos en total disconformidad con que no venga ningún funcionario del Ejecutivo a explicar la Rendición de Cuentas, más aún teniendo otro ejercicio nuevamente deficitario por parte del Municipio”. Por su parte, Eva Ayala (Acción Marplatense) adelantó que su bloque votará en contra de los expedientes.

El concejal Fernando Muro (Pro) fue quien expuso la mirada del oficialismo, donde aseguró que “hay cuestiones que explican el déficit”. En concreto, hizo dos referencias con injerencia directa de políticas implementadas desde el gobierno nacional de Javier Milei.

En primer lugar, se refirió al impacto que tuvo una inflación que estuvo por encima de la estimada inicialmente para la confección del Presupuesto 2025, según las proyecciones del Ministerio de Economía. Luis Caputo había proyectado un incremento del índice de precios al consumidor del 18%, cuando finalmente fue del 31,5%. Como la paritaria municipal corre de la mano de la inflación, ello impactó fuertemente en el gasto en salarios, remarcó Muro.

Las bancadas oficialistas avalaron el esquema sin funcionarios para analizar la Rendición de Cuentas.

El segundo punto destacado por el secretario de Producción se vincula con el incumplimiento del Convenio Tripartito por el cual Nación y Provincia deben financiar la educación municipal. “Vemos una partida que falta, principalmente del Convenio Tripartito de aportes nacionales y provinciales”, esgrimió. Pese a este escenario, Muro sostuvo que el Ejecutivo mantuvo una política de administración ajustada a lo presupuestado, en un marco de austeridad y previsibilidad. Finalmente, todos los bloques coincidieron en dejar los expedientes en tratamiento para continuar su análisis en la próxima reunión de la comisión.

Como principal resultado de la Rendición de Cuentas 2025, se observa un déficit financiero del sector público municipal por $7.437 millones, un número que se eleva a $16.268 si se toma en cuenta la Administración Central y entes descentralizados. La empresa sanitaria Osse alivianó la caída generalizada, ya que presentó un balance superavitario por $8.831 millones.