Vaciaron un auto y los encontraron con el botín a dos cuadras

Un llamado al 911 que denunció daños en un auto estacionado en el centro y el robo de todos los elementos de su interior terminó con la aprehensión de dos mujeres y un hombre que tenían en su poder la mercadería.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría primera el que entrevistó a una mujer de 48 años que constató daños en su vehículo Renault Twingo estacionado en Moreno al 2700 y el faltante de diversas pertenencias.

Con las características aportadas, el personal policial realizó un operativo en la zona, logrando interceptar a tres personas en inmediaciones de Belgrano e Hipólito Yrigoyen, quienes poseían en su poder la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos perfumes y mercadería varia, procediéndose a su inmediata aprehensión.

La mercadería que secuestraron.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de una causa por encubrimiento y el traslado de los tres a Tribunales para prestar declaración.