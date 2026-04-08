“De campera y cortos”, la descripción que permitió atrapar a un ladrón

Un hombre de 25 años que intentó forzar la puerta de un local céntrico fue aprehendido por personal policial el lunes a la madrugada tras el aviso que dio una vecina al 911 y la descripción que permitió reconocerlo tras un rastrillaje.

El alerta a la Central de Emergencias dio cuenta del intento de ingreso por la fuerza a un negocio ubicado en inmediaciones de las calles San Luis y Moreno. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima quien aportó características físicas y de vestimenta del autor.

Con estos datos, se implementó un operativo de búsqueda en las inmediaciones, logrando interceptar y aprehender al sospechoso a pocas cuadras del lugar, estableciéndose su vinculación con el hecho.

Tiene 25 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por el delito de robo y su traslado a Tribunales para prestar declaración.