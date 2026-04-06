Fueron a robar, sonó la alarma y los atraparon dentro del local

La activación de la alarma de un local en el barrio Las Américas permitió aprehender el lunes a la madrugada a dos hombres de 19 y 39 años que habían entrado a robar a un local en el barrio Las Américas.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó al local ubicado en inmediaciones de la avenida Juan B. Justo y Fitte y observaron que el acceso principal se encontraba violentado. Tras ingresar al inmueble redujeron a ambos sujetos que se encontraban junto a diversas herramientas preparadas para ser sustraídas.

Se hizo presente el propietario, quien verificó daños en el ingreso, en una computadora y en mobiliario ubicado en la planta alta del establecimiento.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría undécima, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la aprehensión de los imputados, notificación de la formación de causa y traslado a Tribunales para prestar declaración.