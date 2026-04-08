"Ya salimos una vez y todo empeoró": anuncian una nueva marcha contra la inseguridad

"Mar del Plata está en agonía y el silencio no es una opción", dice el duro comunicado publicado en redes sociales que acompaña el flyer de la marcha. Tras el recamo que se dio este lunes realizado por los vecinos del barrio de la Vieja Terminal, otra organización comunal invita a manifestarse contra la inseguridad en la ciudad.

Desde la cuenta de Instagram @robos.mdp propusieron el encuentro pautado para el 18 de abril, a las 18 horas, en el Monumento a San Martín. "Si estás cansado, esta vez no mires. Vení", exclama el escrito añadido al post de las redes sociales.

La organización ya tuvo una primera marcha, pero la convocatoria no fue suficiente para ellos: "Ya salimos una vez y no pasó nada. Miraron para otro lado y todo empeoró. No podemos ser pocos, tenemos que ser miles", agrega el comunicado.

"Hoy la inseguridad no es un problema: es lo que vivimos todos los días. Robos, violencia y el miedo constante", continúa.

Volverán a concentrar en el Monumento a San Martín. Foto 0223.

En la convocatoria se deja en claro que la marcha será "sin política, sin banderas y sin intereses".