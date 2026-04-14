Fue por trabajo a otra ciudad, se accidentó con la moto y se quebró la pierna: piden ayuda para comprar la prótesis

Nicolás tiene 27 años y, por su trabajo, tuvo que dejar Mar del Plata donde vive con su pareja y su hija de dos años. Se fue a Salto, en la provincia de Buenos Aires, pero todo se oscureció el último domingo.

"Salía de la casa de un amigo suyo. No recuerda si por esquivar una piedra o un pozo, pero terminó contra el cordón", le contó a 0223 Barby, su pareja. Nicolás circulaba en su moto pero un accidente le costó un duro golpe. A tal punto que se quebró la pierna, el fémur precisamente.

Por tal motivo, debieron operarlo y colocaron una férula. Pero necesita una prótesis de titanio que cuesta alrededor de 3 millones y medio de pesos. "Él es nuestro sustento. Acá en Mar del Plata estoy viviendo con mi papá y mi hijita, pero necesitamos viajar", le dijo Barby, desesperada, a este medio.

Por eso, habilitó un alias para que puedan enviar colaboraciones. "Estamos buscando precios para las sesiones de kinesiología que necesita durante ocho meses. Yo estoy buscando alquiler y los pasajes para ir con él", insistió la pareja.

La publicación de la pareja en las redes sociales.

Quienes deseen hacer su donación para ayudar en el caso, pueden mandar a Barby.mc.mp.