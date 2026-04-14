Fue por trabajo a otra ciudad, se accidentó con la moto y se quebró la pierna: piden ayuda para comprar la prótesis
El drama que pasan su pareja y su hijita, quienes necesitan viajar para encontrarse con la víctima.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Nicolás tiene 27 años y, por su trabajo, tuvo que dejar Mar del Plata donde vive con su pareja y su hija de dos años. Se fue a Salto, en la provincia de Buenos Aires, pero todo se oscureció el último domingo.
"Salía de la casa de un amigo suyo. No recuerda si por esquivar una piedra o un pozo, pero terminó contra el cordón", le contó a 0223 Barby, su pareja. Nicolás circulaba en su moto pero un accidente le costó un duro golpe. A tal punto que se quebró la pierna, el fémur precisamente.
Por tal motivo, debieron operarlo y colocaron una férula. Pero necesita una prótesis de titanio que cuesta alrededor de 3 millones y medio de pesos. "Él es nuestro sustento. Acá en Mar del Plata estoy viviendo con mi papá y mi hijita, pero necesitamos viajar", le dijo Barby, desesperada, a este medio.
Por eso, habilitó un alias para que puedan enviar colaboraciones. "Estamos buscando precios para las sesiones de kinesiología que necesita durante ocho meses. Yo estoy buscando alquiler y los pasajes para ir con él", insistió la pareja.
Quienes deseen hacer su donación para ayudar en el caso, pueden mandar a Barby.mc.mp.
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