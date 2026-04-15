"Te vuelo la cabeza": robaron en un local de ropa a metros de la casa de Kicillof 

Robaron en un local de ropa a metros de la casa de Kicillof.

En las últimas horas un violento robo se registró en la ciudad de La Plata, a pocos metros de la Residencia de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde vive el gobernador Axel Kicillof junto a su familia. El hecho se registró en un local de ropa ubicado en la calle 5 entre 50 y 51.

La tensa escena quedó grabada en las cámaras de seguridad del negocio. Allí es posible ver cómo ingresó uno de los delincuentes con un pasamontañas puesto, quien poco después sacó un arma de la cintura y le apuntó al vendedor mientras le revisaba los bolsillos para robarle el celular y la billetera. "Te pego un tiro", se lo escucha decir.

Luego se sumó un cómplice, que fue directo al mostrador para llevarse el dinero de la caja. “No vendimos nada hoy, todo con tarjeta”, le dice la cajera para explicar por qué casi no había efectivo.

“¿Me dejás el DNI?”, pidió uno de los empleados cuando el delincuente le sacó la billetera, pero no logró conmoverlo. También le robaron el celular a un cliente, a quien se lo escucha decir: “Yo trabajo con eso hermano”.

Después de sustraer elementos y dinero a los empleados y clientes y de amenazar con armas de fuego, los ladrones se dieron a la fuga en moto.