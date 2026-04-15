Ruidos, picadas y desorden: en General Alvarado implementan un registro de infractores

Desde el municipio de General Alvarado pusieron en marcha una nueva herramienta orientada a mejorar la convivencia urbana y reforzar el cumplimiento de las normas. A través del decreto Nº 698/26, promulgado el pasado 20 de marzo, se oficializó la ordenanza Nº 046/2026 que crea el Registro de Infractores de Convivencia Ciudadana.

Se trata de un instrumento que permitirá identificar y registrar a quienes incurran en conductas que alteren la vida cotidiana en el distrito. Entre las faltas contempladas se encuentran el uso de escapes libres, las maniobras peligrosas, las picadas ilegales, los ruidos molestos, el arrojo de residuos en la vía pública, la presencia de animales sueltos y las infracciones por alcoholemia.

Nueva herramienta para ordenar la vida urbana en General Alvarado.

Sanciones administrativas más allá de las multas

La iniciativa no solo prevé la aplicación de multas, sino que suma un esquema de restricciones administrativas para los infractores. Quienes sean incorporados al registro no podrán acceder a habilitaciones comerciales, subsidios, licitaciones, planes de pago ni a distintos beneficios municipales. Tampoco podrán hacer uso del espacio público en determinadas condiciones ni participar de ferias o servicios vinculados al ámbito municipal.

Estas limitaciones se mantendrán hasta que la persona cumpla con trabajos comunitarios o, en su defecto, durante un plazo máximo de 36 meses, estableciendo así un vínculo directo entre la sanción y la reparación social.

Según se desprende de la normativa, la propuesta busca ir más allá de los modelos tradicionales aplicados en otros ámbitos de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, donde los registros suelen limitarse al control de reincidencias. En este caso, el enfoque apunta a una herramienta integral que articule sanción, prevención y concientización.