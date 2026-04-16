“Estamos a la deriva”: crece el miedo en Parque Independencia por la inseguridad y la violencia

Los vecinos de Parque Independencia se encuentran preocupados por la escalada de violencia que se vive en el barrio. El problema quedó en evidencia a partir de un conflicto entre vecinos que terminó con amenazas, golpes y una casa incendiada.

Al respecto, un residente de la zona contó en diálogo con 0223: “Hubo un intento de justicia por mano propia, porque la respuesta de las autoridades llega tarde”.

Sin embargo, en el barrio hay una realidad que algunos eligen ignorar: “Hay un grupo que se junta en una esquina para drogarse; molestan, roban y no hay prevención policial alguna”.

Al llamar a la comisaría, la respuesta siempre es la misma: “Faltan móviles y las calles están intransitables”. A esto se suma que “la sociedad está más agresiva y elige la violencia para expresarse cuando las autoridades competentes -ya sea la policía o la Justicia- no actúan”, agregó.

En la misma sintonía, otra vecina contó que “cuando estaba el grupo UTOI -hace dos años- se ubicaban en esquinas inesperadas y realizaban controles. Se secuestraban motos sin papeles, sin carnet o con patentes adulteradas”.

Además, señaló que “no había tantas reuniones en las esquinas; el barrio estaba más tranquilo gracias a la presencia policial. Esto empezó a desmadrarse cuando se retiraron”.

La imagen que se repite todos los días, pasadas las 21, es la de “chicos drogados, fuera de sí, sin que nadie les diga nada ni los controle. Bajás del colectivo y se te acercan; no sabés si te van a pedir algo o te van a asaltar”.

En este contexto, “encontrás mochilas tiradas u objetos que roban y descartan. Tenemos miedo de salir porque no hay nadie. En el horario pico del transporte es cuando más estamos a la deriva”, concluyó.