Entró a robar por la ventanilla de un kiosco y defecó en el piso.

Un matrimonio de comerciantes vivió una escena desagradable al llegar a su almacén, ubicado en el barrio Argüello de la ciudad de Córdoba, y constatar que habían sido víctimas de un robo. Durante la madrugada una ventanilla había sido violentada por un delincuente para ingresar al negocio y robar elementos de valor.

Lo más indignante es que no solo sustrajo dinero y elementos electrónicos, sino que además provocó destrozos e incluso defecó a metros del baño. La dueña del negocio describió la situación en declaraciones a ElDoce.tv como “totalmente desagradable” y contó que al ingresar sintieron náuseas.

Las cámaras de seguridad registraron parte del ingreso del delincuente al local, forzando una reja para acceder por la pequeña ventana que se utilizaba en la atención nocturna. Según la propietaria, el ladrón habría estado bajo los efectos de sustancias y dejó el interior en condiciones insalubres.

La comerciante dijo que el delincuente permaneció cerca de media hora en el interior del lugar y que se llevó productos de alto valor y fácil traslado como una computadora, tablets en exhibición, relojes inteligentes y drones, además de cigarrillos, botellas de fernet y alimentos.

Además expresó su preocupación por la creciente ola de hechos de inseguridad que ocurren en la zona, a la que calificó como "crítica", ya que al ser frecuentes los robos, los vecinos viven con miedo.