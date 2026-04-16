Intensa búsqueda de un turista argentino que desapareció cuando hacía el ascenso a un volcán

La búsqueda fue suspendida momentáneamente por la presencia de viento blanco en el sector, condición que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los equipos.

Un turista argentino es intensamente buscado en la región chilena de La Araucania luego de que se informara su desaparición luego de iniciar el ascenso al volcán Llaima. El operativo incluye personal especializado y tecnología específica para rastrear la zona.

El protagonista de la historia es Javier Ignacio Álvarez, un hombre de 48 años al que se le perdió el rastro este miércoles cuando comenzó a subir por la formación geológica, situada al otro lado de la Cordillera de Los Andes, a la altura de Neuquén

Según Bío Bío Chile, el andinista comenzó su trayecto alrededor de las 7:30. En ese horario partió desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de subir el macizo y desde entonces nada más se supo de él.

La situación fue informada por la pareja de Álvarez, quien denunció el caso ante la falta de novedades. Tras la denuncia, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros puso en marcha un operativo que trabajó durante toda la noche. La tarea incluyó el uso de drones.

El volcán Llaima es uno de los volcanes más grandes y activos de Sudamérica.

El turista llevaba puesta una campera verde, un casco del mismo color, mochila, lentes, guantes y zapatillas gris. Además, llevaba “dos alfajores y una botella de agua”, según indicaron.

Las autoridades precisaron que las condiciones del lugar, tanto climáticas como del terreno, complican las tareas en los faldeos del volcán -es decir, en las partes bajas de la montaña- debido a que hay grandes grietas con nieve. Además, las temperaturas son muy bajas, en particular durante la noche.

En este sentido, si bien la labor de rescate comenzó durante la noche, las dificultades y la falta de resultados hicieron que se suspendieran y se retomaran este jueves a la mañana. Sin embargo, señala el sitio Cooperativa.cl, luego volvieron a suspenderlas "debido a la presencia de viento blanco en el sector, condición que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo para los equipos en terreno".

En este contexto, la fuerza de seguridad informó que las tareas se reanudarán "una vez que mejoren las condiciones climáticas".

El volcán Llaima, de acuerdo al sitio oficial del Ministerio de educación de Chile, "es una de las montañas más importantes y voluminosas del sector sur de la cordillera de Los Andes, comprendida entre las latitudes 37º y 46º Sur", y "la altura del cono volcánico es de aproximadamente 2.400 m desde su base, localizada aproximadamente a los 740 metros sobre el nivel del mar".