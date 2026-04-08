La Facultad de Humanidades sumará una nueva carrera de inglés orientada al ámbito profesional

A partir del segundo cuatrimestre del 2026, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata incorporará a su oferta académica la carrera Traductorado Público en Inglés. La primera charla informativa se realizará el próximo 17 de abril a las 18 horas en la sede de Funes 3350.

Esta iniciativa responde a una demanda académica, social y profesional sostenida en la región. Actualmente, la formación en traducción se ofrece únicamente en el ámbito privado, lo que limita el acceso a este campo profesional para numerosos estudiantes.

La formación de traductores públicos resulta estratégica en un contexto global caracterizado por la creciente circulación de información y de documentos legales, científicos, comerciales y culturales entre distintas lenguas y sistemas jurídicos. En este escenario, el inglés se ha consolidado como lengua de comunicación internacional en ámbitos académicos, económicos, científicos y tecnológicos, generando una demanda sostenida de profesionales altamente capacitados para mediar entre lenguas y culturas en diversos contextos institucionales y profesionales.

El Traductorado Público en Inglés tiene una duración de cuatro años y propone una formación integral que articula el estudio avanzado de la lengua inglesa con el desarrollo de competencias en traducción, interpretación y asesoramiento lingüístico. El plan de estudios incluye áreas de formación lingüística, traducción e interpretación, estudios culturales y formación jurídica, preparando a las y los futuros profesionales para intervenir en la traducción de documentos oficiales, desempeñarse como intérpretes en organismos públicos y privados, actuar como peritos traductores en el ámbito judicial y brindar asesoramiento lingüístico especializado.

En un escenario atravesado por el avance de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, la formación universitaria de traductores enfrenta nuevos desafíos. Si bien las herramientas de traducción automática han avanzado significativamente en los últimos años, el ejercicio profesional del traductor público continúa siendo fundamental, especialmente en ámbitos que requieren precisión terminológica, interpretación contextual y responsabilidad jurídica.

A pesar del contexto complejo que atraviesa la universidad pública y de la profunda crisis presupuestaria del sistema de educación superior, la Facultad de Humanidades continúa apostando al crecimiento de su oferta académica. La incorporación de esta carrera amplía las oportunidades de acceso a una formación profesional altamente especializada y reafirma su compromiso con la democratización del conocimiento y la ampliación del derecho a la educación superior.

Con la creación del Traductorado Público en Inglés, el Departamento de Lenguas Modernas amplía su propuesta académica, que actualmente incluye el Profesorado Universitario de Inglés y la Licenciatura en Lengua Inglesa.

En los próximos meses se realizarán charlas informativas abiertas al público para presentar la carrera y brindar detalles sobre el plan de estudios, las modalidades de ingreso y las oportunidades profesionales. Para más información pueden enviar un mail a [email protected]