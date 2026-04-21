Una famosa cadena de pizzas se declaró en bancarrota

La emblemática cadena estadounidense Crust Pizza, favorita de millones, anunció su declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 debido a una compleja situación económica y la evolución de los hábitos de consumo. La inflación, la caída de ventas y el auge del delivery han impactado duramente en el sector gastronómico, afectando incluso a marcas consolidadas.

Desde su fundación en 2011, Crust Pizza se destacó por sus pizzas artesanales y un modelo de franquicias que le permitió expandirse principalmente en Texas. La empresa aspiraba a superar los 100 locales para 2025, pero esa expansión no se concretó en su totalidad debido a problemas financieros entre varios franquiciados.

Algunos operadores de la cadena han tenido que recurrir a procesos judiciales para reorganizar sus finanzas y evitar cierres definitivos. En un caso reciente, un franquiciado en Texas solicitó protección bajo el Capítulo 11 para dos de sus locales, acumulando deudas que podrían alcanzar los 10 millones de dólares. Esto refleja la magnitud de la crisis que atraviesan algunos puntos de la red.

El sector gastronómico está sufriendo fuertemente el escenario económico actual.

El Capítulo 11 de la ley de quiebras estadounidense permite a las empresas reestructurar sus deudas y continuar operando. En este contexto, Crust Pizza busca renegociar contratos y ajustar su estrategia para sostener su red de franquicias y recuperar la confianza de clientes e inversores, aunque la incertidumbre sobre su futuro persiste.

La situación de Crust Pizza no es un caso aislado dentro del sector. Varias cadenas reconocidas, como Domino's Pizza, también han recurrido a procesos similares de bancarrota, enfrentando deudas millonarias en medio de una caída en las ventas. Por su parte, Pizza Hut ha implementado cierres masivos de locales para reducir costos y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Aun marcas que habían experimentado un crecimiento acelerado, como Pieology, enfrentan dificultades para mantenerse debido al aumento de costos, la competencia y los cambios en las preferencias de los consumidores. En este escenario, la industria de la pizza atraviesa un proceso de transformación donde solo las empresas capaces de adaptarse podrán mantenerse en el tiempo.